Коболєв не збирається звільнятися з посади керівника "Нафтогазу"

Фото: Андрій Коболєв (www.naftogaz.com)

Після п'яти років на чолі компанії Коболєв хоче працювати і далі

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не збирається звільнятися з посади через оголошення Кабінетом міністрів відкритого конкурсу на посаду голови правління компанії. Про це він сказав сьогодні на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи свою можливу участь у конкурсі, він заявив, що наразі чекає позицію юристів з цього питання.

"Але я точно не збираюся звільнятись", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 березня Кабінет міністрів вирішив провести відкритий конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Прем'єр-міністр Гройсман відзначив, що 22 березня завершується контракт нинішнього глави НАК Андрія Коболєва і всього складу правління.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах, але в прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося. Після заяви Гройсмана Коболєв заявив, що уряд фактично припинив з ним контракт.

Коболєв очолює правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року.