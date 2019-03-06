Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу"

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Кабмін фактично відмовився продовжувати контракт з Андрієм Коболєвим

Кабінет міністрів України проведе відкритий конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман відзначив, що 22 березня завершується контракт нинішнього глави НАК Андрія Коболєва і всього складу правління.

"Це означає, що ми повинні прийняти відповідні рішення з точки зору якості корпоративного управління ... Ми приймаємо рішення з 23 березня оголосити конкурс на посаду глави правління "Нафтогазу", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що ніяких рішень з цього питання не приймалося. Останнім часом він неодноразово висловлював невдоволення розміром зарплати Коболєва і високими преміями.

Після заяви Гройсмана Коболєв зазначив, що уряд фактично припинив з ним контракт. Наглядова рада НАК також виступила за діалог з Кабміном щодо продовження контракту.

