ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу"

Новини » Енергетика    06.03.2019 - 12:36
Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу"
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Кабмін фактично відмовився продовжувати контракт з Андрієм Коболєвим

Кабінет міністрів України проведе відкритий конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман відзначив, що 22 березня завершується контракт нинішнього глави НАК Андрія Коболєва і всього складу правління.

"Це означає, що ми повинні прийняти відповідні рішення з точки зору якості корпоративного управління ... Ми приймаємо рішення з 23 березня оголосити конкурс на посаду глави правління "Нафтогазу", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що ніяких рішень з цього питання не приймалося. Останнім часом він неодноразово висловлював невдоволення розміром зарплати Коболєва і високими преміями.

Після заяви Гройсмана Коболєв зазначив, що уряд фактично припинив з ним контракт. Наглядова рада НАК також виступила за діалог з Кабміном щодо продовження контракту.
 

"Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії щодо монополізму "Газпрому"
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир ГройсманАндрей КоболевНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся