Коболєв заявив про фактичне припинення урядом контракту з ним

Керівник Нафтогазу сумнівається в законності процедури

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Кабінет міністрів фактично припинив з ним контракт 22 березня. Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв нагадав, наглядова рада НАК рекомендувала продовжити з ним контракт, але це рішення на набуло чинності.

"Технічно контракт зі мною не продовжено", - сказав він.

Коболєв заявив, що "прикриваючись спробою регулювати мою зарплатню, уряд де-факто прийняв рішення про припинення мого діючого контракту 22 березня".

У той же час Коболєв зазначив, що згідно з законом про акціонерні товариства, рішення про контракт приймає не безпосередньо акціонер (у даному випадку Кабмін), а наглядова рада.

Нагадаємо, повноваження нинішнього керівництва "Нафтогазу" завершуються 22 березня 2019 року.

Наглядова рада "Нафтогазу" пропонує продовжити контракт з Андрієм Коболєвим. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося.