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Набір Росії з операціями під хибним прапором: ОП про заяви окупантів щодо "обстрілів" з боку України

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Київ, Субота 19 лютого 2022 18:59
Набір Росії з операціями під хибним прапором: ОП про заяви окупантів щодо "обстрілів" з боку України Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

В Офісі президента спростували заяви РФ щодо нібито "обстрілів" мирних жителів на окупованих територіях Донбасу та російської сторони. Там назвали такі закиди пропагандистським набором Росії з операціями під хибним прапором.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.

"Гарячкова пропагандистська активність, яку розвели на території ОРДЛО та на сусідній території Ростовської області, може викликати лише гірку усмішку", - зазначив Подоляк.

За його словами, такий рівень безглуздості пропагандистів та їхнього політичного забезпечення говорить про те, що вся ця ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів і на тимчасово окупованій території України та на сусідній території Росії.

"По-перше, абсолютно неможливо навіть уявити, щоб комусь в українській армії спало на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу наших кордонів сконцентровано таке угруповання російських військ і тим більше коли проводяться навчання ядерних сил Росії. По-друге, цей пропагандистський набір Росії з операціями під хибним прапором відзначався, зокрема, під час підготовки війни проти Грузії в 2008 році", - підкреслив Подоляк.

Він також звернув увагу на те, що про подібні провокації заздалегідь вже попереджали західні партнери.

"По-третє, саме про такі провокації і попереджали на Заході - окупанти самі вчиняють злочинні дії, а звинувачують у цьому Україну. Демократичний світ точно не повірить у жодні обстріли Ростовської області Росії. Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально заготовлені кроки окупантів, щоби виправдати дії проти України", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо,російсько-окупаційні війська заявили про "евакуацію" населення ОРДЛО до РФ нібито через "загрозу бойових дій з боку України".

Так, російські ЗМІ публікують заяви про те, що українські військові нібито "обстрілюють" мирних жителів на Донбасі, а також відкривають вогонь у бік Ростовської області.

Додамо, в МЗС вже прокоментували фейкові заяви Росії, наголосивши, що, це не українські снаряди.

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