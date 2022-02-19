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Набор России с операциями под ложным флагом: ОП о заявлениях оккупантов об "обстрелах" со стороны Украины

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Киев, Суббота 19 февраля 2022 18:59
Набор России с операциями под ложным флагом: ОП о заявлениях оккупантов об "обстрелах" со стороны Украины Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

В Офисе президента опровергли заявления РФ о якобы "обстрелах" мирных жителей на оккупированных территориях Донбасса и российской стороны. Там назвали такие обвинения пропагандистским набором России с операциями под ложным флагом.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Лихорадочная пропагандистская активность, которую развели на территории ОРДЛО и на соседней территории Ростовской области, может вызвать лишь горькую усмешку", - отметил Подоляк.

По его словам, такой уровень нелепости пропагандистов и их политического обеспечения говорит о том, что вся эта ситуация представляет реальную опасность для мирных жителей на временно оккупированной территории Украины и на соседней территории России.

"Во-первых, совершенно невозможно даже представить, чтобы кому-то в украинской армии пришло в голову обстреливать территорию России, когда вблизи наших границ сконцентрировано такое группировка российских войск и тем более когда проводятся учения ядерных сил России. Во-вторых, этот пропагандистский набор России с операциями под ложным флагом отмечался, в частности, во время подготовки войны против Грузии в 2008 году", - подчеркнул Подоляк.

Он также обратил внимание на то, что о подобных провокациях заранее уже предупреждали западные партнеры.

"В-третьих, именно о таких провокациях и предупреждали на Западе - оккупанты сами совершают преступные действия, а обвиняют в этом Украину. Демократический мир точно не поверит ни в какие обстрелы Ростовской области России. Откуда стреляли? Кто стрелял? Очевидно, что это специально заготовленные шаги оккупантов, чтобы оправдать действия против Украины", - резюмировал Подоляк.

Напомним, российско-оккупационные войска заявили об "эвакуации" населения ОРДЛО в РФ якобы из-за "угрозы боевых действий со стороны Украины".

Так, российские СМИ публикуют заявления о том, что украинские военные якобы "обстреливают" мирных жителей на Донбассе, а также открывают огонь в сторону Ростовской области.

Добавим, в МИД уже прокомментировали фейковые заявления России, подчеркнув, что это не украинские снаряды.

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