Набор России с операциями под ложным флагом: ОП о заявлениях оккупантов об "обстрелах" со стороны Украины

В Офисе президента опровергли заявления РФ о якобы "обстрелах" мирных жителей на оккупированных территориях Донбасса и российской стороны. Там назвали такие обвинения пропагандистским набором России с операциями под ложным флагом.

"Лихорадочная пропагандистская активность, которую развели на территории ОРДЛО и на соседней территории Ростовской области, может вызвать лишь горькую усмешку", - отметил Подоляк.

По его словам, такой уровень нелепости пропагандистов и их политического обеспечения говорит о том, что вся эта ситуация представляет реальную опасность для мирных жителей на временно оккупированной территории Украины и на соседней территории России.

"Во-первых, совершенно невозможно даже представить, чтобы кому-то в украинской армии пришло в голову обстреливать территорию России, когда вблизи наших границ сконцентрировано такое группировка российских войск и тем более когда проводятся учения ядерных сил России. Во-вторых, этот пропагандистский набор России с операциями под ложным флагом отмечался, в частности, во время подготовки войны против Грузии в 2008 году", - подчеркнул Подоляк.

Он также обратил внимание на то, что о подобных провокациях заранее уже предупреждали западные партнеры.

"В-третьих, именно о таких провокациях и предупреждали на Западе - оккупанты сами совершают преступные действия, а обвиняют в этом Украину. Демократический мир точно не поверит ни в какие обстрелы Ростовской области России. Откуда стреляли? Кто стрелял? Очевидно, что это специально заготовленные шаги оккупантов, чтобы оправдать действия против Украины", - резюмировал Подоляк.