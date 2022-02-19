Це не наші снаряди: Кулеба про фейкові заяви РФ щодо "обстрілів" з боку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував фейкові заяви Росії щодо так званих "обстрілів" окупованих територій Донбасу з боку України. Він наголосив, що українську сторону не цікавить ескалація ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час українського ланчу в Мюнхені.

"Ситуація погіршується щогодини. Ми чуємо фейкові заяви РФ про обстріли з боку України, нібито снаряди розриваються ледь не за 100 кілометрі від українського кордону. Але ми не стріляємо, це не наші снаряди, нас зовсім не цікавить подальша ескалація ситуації", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, напередодні російсько-окупаційні війська заявили про "евакуацію" населення ОРДЛО до РФ нібито через "загрозу бойових дій з боку України". Вже протягом дня бойовики звинуватили українських військових нібито у "обстрілах" восьми населених пунктів на Донбасі.