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Це не наші снаряди: Кулеба про фейкові заяви РФ щодо "обстрілів" з боку України

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Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 15:57
Це не наші снаряди: Кулеба про фейкові заяви РФ щодо "обстрілів" з боку України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував фейкові заяви Росії щодо так званих "обстрілів" окупованих територій Донбасу з боку України. Він наголосив, що українську сторону не цікавить ескалація ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час українського ланчу в Мюнхені.

"Ситуація погіршується щогодини. Ми чуємо фейкові заяви РФ про обстріли з боку України, нібито снаряди розриваються ледь не за 100 кілометрі від українського кордону. Але ми не стріляємо, це не наші снаряди, нас зовсім не цікавить подальша ескалація ситуації", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, напередодні російсько-окупаційні війська заявили про "евакуацію" населення ОРДЛО до РФ нібито через "загрозу бойових дій з боку України". Вже протягом дня бойовики звинуватили українських військових нібито у "обстрілах" восьми населених пунктів на Донбасі.

Раніше стало відомо, що бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ.

Додамо, також повідомлялося, що окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби РФ із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків з метою вчинення серій провокацій.

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