На Донбасі загинули 7 цивільних з початку року, - ОБСЄ

Ілюстративне фото (euromaidanpress.com)

З початку року поранення отримали 58 мирних жителів

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) інформує, що на Донбасі загинули 7 мирних жителів з початку 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт місії.

Крім того, з початку року поранення отримали майже 60 цивільних осіб.

"У період з 17 по 30 червня Місія підтвердила інформацію про вісьмох поранених цивільних осіб. Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року досягло 65 осіб: 7 загиблих і 58 поранених", - зазначено в звіті.

Нагадаємо, глава Моніторингової місії ООН в Україні Фіона Фрейзер заявила, що з середини квітня 2014 року і до 9 червня 2019 року на Донбасі загинули щонайменше 3 332 цивільних особи і понад 7 тисяч - були поранені.

За даними Фрейзер, з початку 2019 року на Донбасі загинули 12 мирних жителів, 58 - були поранені. Вона підкреслювала, що це - найменший показник за весь період конфлікту.

Як писало РБК-Україна, п'ятий президент Петро Порошенко раніше заявляв, що на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців.