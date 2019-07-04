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Глава СММ ОБСЄ закликав розвивати прогрес по розведенню сил у Станиці Луганській

Новини » Політика    04.07.2019 - 23:02
Глава СММ ОБСЄ закликав розвивати прогрес по розведенню сил у Станиці Луганській
Фото: Яшар Халіта Чевік (osce.org)

Він назвав це кроком до розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) посол Яшар Халіта Чевік у своєму першому зверненні до Постійної ради у Відні заявив, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській це похвальний крок на шляху до розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення. Про це повідомляє пресс-служба ОБСЄ.

Характеризуючи недавні події на ділянці розведення як "дуже важливі", глава місії відзначив, що "зараз важливо закріпити і розвивати досягнутий успіх".

"Обстановка уздовж лінії зіткнення залишається напруженою і мінливою. Для стабілізації ситуації з безпекою і забезпечення захисту цивільного населення вкрай важливо повністю відвести важке озброєння і провести розмінування. За відсутності цих кроків мирні жителі і далі будуть гинути і отримувати поранення", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не може провести верифікацію розведення сил і засобів у Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, розведення сил і засобів у Станиці Луганській почалося в 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однією з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська". 27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків.

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Новини України ОБСЄСтаница Луганская
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