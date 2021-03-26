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Загострення на Донбасі: посол Британії закликала Росію забезпечити режим "тиші"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 19:13
Загострення на Донбасі: посол Британії закликала Росію забезпечити режим "тиші" Фото: Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Російську Федерацію забезпечити виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинули чотири військових і двоє отримали поранення.

Про це Сіммонс написала в Twitter.

"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже багато", - написала вона.

Нагадаємо, 26 березня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Шумів, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.

Крім того, українська делегація в Тристоронньої контактної групи збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріл і загибель військових.

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