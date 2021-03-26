Загострення на Донбасі: посол Британії закликала Росію забезпечити режим "тиші"
Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Російську Федерацію забезпечити виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинули чотири військових і двоє отримали поранення.
Про це Сіммонс написала в Twitter.
"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже багато", - написала вона.
Нагадаємо, 26 березня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Шумів, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.
Крім того, українська делегація в Тристоронньої контактної групи збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріл і загибель військових.