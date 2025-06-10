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В МИД уверены: Украина добьется продолжения поставок оружия от США

Киев, Вторник 10 июня 2025 16:23
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В МИД уверены: Украина добьется продолжения поставок оружия от США Фото: Георгий Тихий, спикер МИД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине работают над тем, чтобы поставки американского оружия продолжались даже после того, как передача обещанной администрацией Джо Байдена помощи завершится.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

У Тихого спросили, сколько времени осталось у Украины до завершения военной помощи от США, которую выделила администрация Джо Байдена.

Спикер ответил, что конкретные графики лучше спрашивать у военных, поскольку они детально знают эту информацию.

"Я могу акцентировать, что, во-первых, Украина ведет активный диалог с США относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе ПВО, Patriot и другие средства, которые все эти годы мы получаем от США", - добавил он.

По словам Тихого, американское оружие могут покупать с разных источников финансирования.

Чиновник уточнил, что американская помощь Украине продолжает поступать. И идет активная работа с Вашингтоном о том, чтобы покупать оружие. В том числе в рамках инвестиционного фонда восстановления, который предусматривается сделкой о недрах. В соглашении прямо вписана возможность компенсации оружием.

"Я рискну заверить украинскую общественность, что украинская дипломатия работает и делает все для того, чтобы оружие американское поступало. И я убежден, что нам удастся найти модальности, решения, которые позволят получать необходимое американское оружие, оборудование, там лицензии, если нужно, и другие вещи. И работа над этим идет", - рассказал Тихий.

Поставки оружия из США

Напомним, Украина по состоянию на сейчас получает от США только то оружие, передачу которого утвердила администрация Джо Байдена.

При этом президент США Дональд Трамп пока еще не принимал никаких решений о поставках оружия в Украину.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы США передали Украине новую военную помощь за счет тех средств, которые ранее выделил Конгресс.

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