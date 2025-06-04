"Трампу нравятся сделки". Зеленский рассказал о новой идее по закупке оружия у США

"Мое было предложение следующее. У нас есть деньги недоиспользованные, они есть у нас, ничего нового не нужно, которые были проголосованы Конгрессом в прошлом году. Мы хотели бы их использовать. Но при этом мы показываем, что можем использовать, а можем отдельное сильное оборонное соглашение и отдельные дополнительные деньги, потому что президенту (США Доанльду, - ред.) Трампу нравятся соглашения", - отметил президент.

Зеленский отметил, что для Украины это может стать еще одним шансом получить оружие, которое так нужно на фронте.

"Для нас это может быть win-win, важное оружие, которое нам нужно. Главные вопросы выписаны, какое оружие, в каком количестве. Я не вижу здесь серьезных вызовов, потому что в этом соглашении мы хотим взять то оружие, которое, например, представители Ближнего Востока покупали в то или иное время в больших объемах. Поэтому я не бачку, что мы просим что-то фантастическое. Зависит здесь от президента Трампа", - пояснил он.