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У МЗС впевнені: Україна доб'ється продовження поставок зброї від США

Київ, Вівторок 10 червня 2025 16:23
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У МЗС впевнені: Україна доб'ється продовження поставок зброї від США Фото: Георгій Тихий, речник МЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні працюють над тим, щоб постачання американської зброї тривало навіть після того, як передача обіцяної адміністрацією Джо Байдена допомоги завершиться.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У Тихого запитали, скільки часу залишилося в України до завершення військової допомоги від США, яку виділила адміністрація Джо Байдена.

Спікер відповів, що конкретні графіки краще запитувати у військових, оскільки вони детально знають цю інформацію.

"Я можу акцентувати, що, по-перше, Україна веде активний діалог зі США щодо того, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, зокрема ППО, Patriot та інші засоби, які всі ці роки ми отримуємо від США", - додав він.

За словами Тихого, американську зброю можуть купувати з різних джерел фінансування.

Чиновник уточнив, що американська допомога Україні продовжує надходити. І йде активна робота з Вашингтоном про те, щоб купувати зброю. У тому числі в рамках інвестиційного фонду відновлення, який передбачається угодою про надра. В угоді прямо вписана можливість компенсації зброєю.

"Я ризикну запевнити українську громадськість, що українська дипломатія працює і робить усе для того, щоб зброя американська надходила. І я переконаний, що нам вдасться знайти модальності, рішення, які дозволять отримувати необхідну американську зброю, обладнання, там ліцензії, якщо треба, та інші речі. І робота над цим триває", - розповів Тихий.

Постачання зброї зі США

Нагадаємо, Україна станом на зараз отримує від США тільки ту зброю, передачу якої затвердила адміністрація Джо Байдена.

Водночас президент США Дональд Трамп поки що не ухвалював жодних рішень щодо постачання зброї в Україну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб США передали Україні нову військову допомогу за рахунок тих коштів, які раніше виділив Конгрес.

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