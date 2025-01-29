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МИД Словакии вызвал посла Украины из-за критики в сторону Фицо

Словакия, Среда 29 января 2025 19:24
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МИД Словакии вызвал посла Украины из-за критики в сторону Фицо Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана. Причиной стала критика Киева словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Как отмечается, словацкий МИД выразил Кастрану "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвал их вмешательством во внутренние дела Словакии.

При этом ведомство не уточняет, о чем именно идет речь.

Заявления Фицо и ответ Украины

Напомним, 28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "врагом" президента Украины Владимира Зеленского из-за прекращения транзита российского газа в страны Европы.

В ответ Зеленский отметил, что Фицо выбрал Москву вместо Америки и не стремится к сохранению независимости и суверенитета своей страны.

Заявление премьера Словакии, вероятно, связано с массовыми акциями протеста, вспыхнувшими в последнее время в стране.

Ранее Фицо обвинил, что к протестам якобы причастна Украина.

МИД Украины также отреагировал на последние резонансные заявления Фицо. Ведомство расценивает их как попытку переложить на Украину ответственность политика за провалы во внутренней политике.

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Роберт Фицо
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