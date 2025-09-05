RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В МИД отреагировали на предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве

Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В министерстве иностранных дел Украины отреагировали на предложение российского диктатора Владимира Путина провести встречу с президентом Владимиром Зеленским в Москве. В МИД назвали предложение несерьезным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого.

По словам Тихого, это предложение "несерьезное", а само приглашение свидетельствует о нежелании России встречаться.

"Мы доносим это до наших партнеров, в том числе и до американской стороны. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров", - добавил спикер МИД.

 

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 3 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с украинским президентом, но для этого Зеленский якобы должен приехать в Москву и быть "готовым" к переговорам.

Президент Зеленский скептически отреагировал на такие условия.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал он, одновременно отметив, что сам факт разговоров о встрече уже неплохой сигнал.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал предложение Путина "неприемлемым".

В Кремле же в традиционной манере отреагировали цинично: пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского "поговорить, а не капитулировать".

Еще 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора с Путиным начал подготовку к возможной встрече лидеров Украины и России.

Украинская сторона демонстрирует открытость и готовность к переговорам, тогда как в Москве ищут причины, чтобы встреча не состоялась.

