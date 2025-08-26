МИД Украины призывает усилить санкции против РФ за присвоение азовских портов
Министерство иностранных дел Украины призвало усилить санкции против России за попытку легализовать оккупацию морских портов Бердянска и Маруиполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД.
Ведомство решительно осудило и считает "ничтожным" распоряжение правительства Российской Федерации от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных украинских городов Бердянска и Мариуполя, были включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов.
В МИД такие действия назвали очередной попыткой России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями.
В ведомстве подчеркнули, что указанное решение российского правительства является вопиющим нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, в частности:
- устава ООН, закрепляющего принцип суверенитета государств и запрет на вмешательство в их внутренние дела;
- конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, устанавливающей, что регулирование судоходства в территориальных водах Украины относится исключительно к ее компетенции;
- резолюций Генассамблеи ООН, которые подтверждают суверенитет Украины над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждают продолжающуюся российскую агрессию.
Украина призывает партнеров ввести дополнительные жесткие санкции против всех российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, в случае их задействования в коммерческой деятельности в морских портах Бердянска и Мариуполя, а также судов, которые будут заходить в порты на временно оккупированных территориях Украины.
Внешнеполитическое ведомство также призвало Международную морскую организацию (ИМО) безотлагательно обратить внимание всех государств-членов на необходимость неукоснительно соблюдать положения Резолюции Ассамблеи ИМО А.1183 (33) от 4 декабря 2023 года "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство".
Документ призывает государства-члены информировать суда под своим флагом, судовладельцев, операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины.
В МИД также призвали Международную морскую организацию рекомендовать государствам-членам, в пределах их национальной юрисдикции и международных обязательств, принимать надлежащие меры в отношении судов, нарушающих указанный режим.
"Убеждены, что грубое нарушение Россией международного права относительно закрытых портов на временно оккупированной территории Украины, требует адекватной реакции международного сообщества в отношении портов на территории России, в частности тех, которые задействованы в функционировании российской военной машины, и введения против них жестких санкций", - отметили в МИД Украины.
Незаконное решение правительства России
Как сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС), в понедельник, 25 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, который вносит порты оккупированных Мариуполя и Бердянска в перечень портов, открытых для захода иностранных судов.
По информации издания, Мариупольский порт преимущественно принимает грузы с металлом, углем и зерном. Таким указом правительство страны-агрессора планирует усилить вывоз из портов похищенного у Украины зерна и угля.
По данным ЦНС, российские захватчики ежемесячно вывозят от 40 до 60 тысяч тонн похищенных у Украины ресурсов. В частности, через порт Бердянска в 2024 году незаконно было вывезено более 300 тысяч тонн украденного украинского зерна.
Напомним, российские грузовые суда регулярно заходят в порт временно оккупированного Мариуполя, где загружают украинское зерно и вывозят его в РФ.
В Кремле планируют до конца года расширить мариупольский порт для дальнейшего вывоза краденой украинской сельхозпродукции.