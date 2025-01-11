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Россия хочет расширить морской порт в Мариуполе: в ЦНС узнали, для чего

Суббота 11 января 2025 17:40
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Россия хочет расширить морской порт в Мариуполе: в ЦНС узнали, для чего Фото: в порту РФ планирует построить 25 гидротехнических сооружений (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В 2025 году Кремль планирует расширить мощности морского порта в Мариуполе. Таким образом, россияне хотят увеличить возможность грабежа временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, до конца этого года на территории объекта оккупанты должны построить еще 25 гидротехнических сооружений, среди которых дополнительные причалы для грузовых кораблей и склады.

"Расширение" Мариупольского порта обусловлено аппетитами РФ по дальнейшему вывозу из захваченных украинских территорий прежде всего сельскохозяйственной продукции. Кроме того, враг имеет целью окончательно отправить в Россию и продать в другие "благосклонные" к ней страны промышленное оборудование с оккупированных территорий.

"Между тем фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта российской оккупационной администрации сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн зерна", - добавили в ЦНС.

Напомним, несколько месяцев назад, в октябре, информационный ресурс сообщал, что россияне начали строить в Мариуполе большой рынок сельскохозяйственной продукции. Однако на самом деле по итогу это будет центр для вывоза краденого украинского имущества.

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