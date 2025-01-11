Россия хочет расширить морской порт в Мариуполе: в ЦНС узнали, для чего

В 2025 году Кремль планирует расширить мощности морского порта в Мариуполе. Таким образом, россияне хотят увеличить возможность грабежа временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, до конца этого года на территории объекта оккупанты должны построить еще 25 гидротехнических сооружений, среди которых дополнительные причалы для грузовых кораблей и склады.

"Расширение" Мариупольского порта обусловлено аппетитами РФ по дальнейшему вывозу из захваченных украинских территорий прежде всего сельскохозяйственной продукции. Кроме того, враг имеет целью окончательно отправить в Россию и продать в другие "благосклонные" к ней страны промышленное оборудование с оккупированных территорий.

"Между тем фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта российской оккупационной администрации сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн зерна", - добавили в ЦНС.