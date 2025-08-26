МЗС України закликає посилити санкції проти РФ за привласнення азовських портів

Міністерство закордонних справ України закликало посилити санкції проти Росії за спробу легалізувати окупацію морських портів Бердянська і Маруіполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС.

Відомство рішуче засудило та вважає "нікчемним" розпорядження уряду Російської Федерації від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя, було включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.

В МЗС такі дії назвали черговою спробою Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

У відомстві наголосили, що зазначене рішення російського уряду є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема:

статуту ООН, що закріплює принцип суверенітету держав і заборону на втручання в їхні внутрішні справи;

конвенції ООН з морського права від 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить виключно до її компетенції;

резолюцій Генасамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над усіма територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджують російську агресію, що триває.

Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, у разі їхнього задіяння в комерційній діяльності в морських портах Бердянська та Маріуполя, а також суден, що будуть заходити у порти на тимчасово окупованих територіях України.

Зовнішньополітичне відомство також закликало Міжнародну морську організацію (ІМО) невідкладно звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватися положень Резолюції Асамблеї ІМО А.1183(33) від 4 грудня 2023 року "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство".

Документ закликає держави-члени інформувати судна під своїм прапором, судновласників, операторів і страхових брокерів про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України.

В МЗС також закликали Міжнародну морську організацію рекомендувати державам-членам, у межах їхньої національної юрисдикції та міжнародних зобов’язань, вживати належних заходів щодо суден, які порушують зазначений режим.

"Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України, вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії, зокрема тих, які задіяні у функціонуванні російської воєнної машини, та запровадження проти них жорстких санкцій", - зазначили в МЗС України.

Незаконне рішення уряду Росії

Як повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦНС), у понеділок, 25 серпня, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав указ, що вносить порти окупованих Маріуполя та Бердянська до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден.

За інформацією видання, Маріупольський порт переважно приймає вантажі з металом, вугіллям і зерном. Таким указом уряд країни-агресора планує посилити вивезення з портів викраденого в України зерна та вугілля.

За даними ЦНС, російські загарбники щомісяця вивозять від 40 до 60 тисяч тонн викрадених в України ресурсів. Зокрема, через порт Бердянська у 2024 році незаконно було вивезено понад 300 тисяч тонн вкраденого українського зерна.