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В порту Мариуполя был замечен первый корабль РФ с начала года (фото)

Мариуполь, Среда 20 марта 2024 10:07
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В порту Мариуполя был замечен первый корабль РФ с начала года (фото) Фото: в порту Мариуполя был замечен первый корабль РФ с начала года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль РФ. Это первое судно с начала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский порт ожил. Фиксируем очередное скрытое судно", - рассказал он.

По его словам, за зданием элеватора (визуально установлена корма и надстройка) обнаружено судно неустановленного класса.

"По виду грузоподъемность до 3,5 тыс. тонн. Судя по всему, очередная партия украденного зерна будет украдена", - добавил советник мэра.

В порту Мариуполя был замечен первый корабль РФ с начала года (t.me/andriyshTime)

Как отметил Андрющенко, это первое зафиксированное судно в Мариупольском порту с начала 2024 года.

"Весенняя навигация возобновилась", - констатировал он.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

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