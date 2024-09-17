В МИД Украины отреагировали на видео задержания Усика в Польше
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сегодняшнее видео в сети о задержании Александра Усика в польском аэропорту Кракова. Киев протестует из-за такого отношения.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Георгий Тихий.
По его словам, украинская сторона "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".
"По поручению министра Андрея Сибиги, Генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации", - передал представитель министерства.
Также отмечается, что Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью "немедленно разрешить эту ситуацию".
"Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", - рассказал представитель министерства.
Что предшествовало
Напомним, ранее сегодня вечером, 17 сентября, стало известно о задержании украинского боксера Александра Усика в Польше в аэропорту Кракова. Об этом сначала сообщил в сети спортсмен и народный депутат Жан Беленюк.
Кроме того, он обнародовал в своем Telegram соответствующее видео. На кадрах видно, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик общается с людьми в форме, и его уводят в наручниках.
После этого в соцсети появилось сообщение жены Усика Екатерины, которая написала, что с ним "все в порядке, ничего криминального". Она добавила, что позже ее муж все объяснит.
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