В МЗС України відреагували на відео затримання Усика у Польщі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на сьогоднішнє відео в мережі про затримання Олександра Усика в польському аеропорту міста Краків. Київ протестує через таке ставлення.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, українська сторона "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона".

"На доручення міністра Андрія Сибіги, Генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту для з'ясування обставин ситуації", - передав представник міністерства.

Також зазначається, що Сибіга уже звернувся до свого польського колеги з метою "негайно вирішити цю ситуацію".

"Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", - розповів РБК-Україна представник міністерства.

Що передувало

Нагадаємо, раніше сьогодні ввечері, 17 вересня, стало відомо про затримання українського боксера Олександра Усика у Польщі в аеропорту міста Краків. Про це спочатку повідомив у мережі спортсмен та народний депутат Жан Беленюк.

Крім того, він оприлюднив у своєму Telegram відповідне відео. На кадрах видно, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Усик спілкується з людьми у формі, та його відводять у кайданках.

Після цього в соцмережі з'явилося повідомлення дружини Усика Катерини, яка написала, що з ним "усе гаразд, нічого кримінального". Та додала, що пізніше її чоловік усе пояснить.