МИД Украины обеспокоен обострением ситуации в Грузии из-за скандального закона об иноагентах
Министерство иностранных дел Украины обеспокоено обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в парламенте страны скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога. Соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно важных вопросов являются необходимыми условиями для развития европейского будущего страны", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД отметили, что комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу угрозы "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект, вызывают возмущение.
"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии", - добавили в министерстве.
В ведомстве также отмечают, что Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Закон об иноагентах в Грузии
Напомним, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иностранных агентах, вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.
Сходный закон существует в России и активно используется для подавления несогласных с действиями власти.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.
Днем ранее в Тбилиси силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта об иноагентах.
Коалиция оппозиционных групп, гражданского общества, знаменитостей и номинального президента страны сплотились против правящей партии, чтобы выступить против этого шага.
В акции протеста приняло участие около 10 тысяч человек.
Также митингующие в Тбилиси против принятия закона об иноагентах требовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
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