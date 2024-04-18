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МИД Украины обеспокоен обострением ситуации в Грузии из-за скандального закона об иноагентах

Четверг 18 апреля 2024 16:55
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МИД Украины обеспокоен обострением ситуации в Грузии из-за скандального закона об иноагентах Фото: здание МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в парламенте страны скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога. Соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно важных вопросов являются необходимыми условиями для развития европейского будущего страны", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу угрозы "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект, вызывают возмущение.

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии", - добавили в министерстве.

В ведомстве также отмечают, что Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иностранных агентах, вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

Сходный закон существует в России и активно используется для подавления несогласных с действиями власти.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.

Днем ранее в Тбилиси силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта об иноагентах.

Коалиция оппозиционных групп, гражданского общества, знаменитостей и номинального президента страны сплотились против правящей партии, чтобы выступить против этого шага.

В акции протеста приняло участие около 10 тысяч человек.

Также митингующие в Тбилиси против принятия закона об иноагентах требовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

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