МИД Украины обеспокоен обострением ситуации в Грузии из-за скандального закона об иноагентах

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в парламенте страны скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога. Соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно важных вопросов являются необходимыми условиями для развития европейского будущего страны", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу угрозы "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект, вызывают возмущение.

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии", - добавили в министерстве.

В ведомстве также отмечают, что Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.