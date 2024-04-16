В Грузии начали разгонять протестующих против "российского закона" (видео)

В Тбилиси, столице Грузии, силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта "об иностранных агентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia в Telegram и NetGazeti в Telegram .

По информации СМИ, акцию протеста начали разгонять с задней стороны грузинского парламента. При этом официальной информации о количестве задержанных участников пока нет.

Для того, чтобы разгонять протестующих, силовики используют спецсредства. В частности, нескольким участникам понадобилась медицинская помощь после того, как против них предположительно применили перцовый спрей.

Обращение Зурабишвили

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю из-за попыток принять в стране законопроект "об иноагентах".

Зурабишвили хочет, чтобы этот вопрос рассмотрели на специальном заседании Евросовета в Брюсселе 17-18 апреля.