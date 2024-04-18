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МЗС України стурбоване загостренням ситуації в Грузії через скандальний закон про іноагентів

Четвер 18 квітня 2024 16:55
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МЗС України стурбоване загостренням ситуації в Грузії через скандальний закон про іноагентів Фото: будівля МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ України стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом у парламенті країни скандального законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Дотримання прав та свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до вирішення суспільно-важливих питань є необхідними умовами для розбудови європейського майбутнього країни", - наголосили у відомстві.

У МЗС зазначили, що коментарі премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт, викликають обурення.

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", - додали у міністерстві.

У відомстві також зазначають, що Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноземних агентів, що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Схожий закон існує в Росії й активно використовується для придушення незгодних із діями влади.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент.

За день до цього у Тбілісі силовики біля парламенту почали розганяти протестувальників проти законопроекту про іноагентів.

Коаліція опозиційних груп, громадянського суспільства, знаменитостей та номінального президента країни згуртувалися проти правлячої партії, щоб виступити проти цього кроку.

В акції протесту взяли участь близько 10 тисяч людей.

Також мітингувальники в Тбілісі проти ухвалення закону про іноагентів вимагали зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

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