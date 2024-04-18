МЗС України стурбоване загостренням ситуації в Грузії через скандальний закон про іноагентів

Міністерство закордонних справ України стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом у парламенті країни скандального законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Дотримання прав та свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до вирішення суспільно-важливих питань є необхідними умовами для розбудови європейського майбутнього країни", - наголосили у відомстві.

У МЗС зазначили, що коментарі премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт, викликають обурення.

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", - додали у міністерстві.

У відомстві також зазначають, що Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.