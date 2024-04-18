На митинге в Грузии протестующие потребовали встречи с премьером
Митингующие в Тбилиси против принятия закона об иноагентах потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia.
Участники направляются к администрации правительства.
"Сейчас вместе с нами, мирно, спокойно идем к государственной канцелярии. Потребуем, чтобы премьер-министр вышел и поговорил с нами", - сказал один из активистов.
Ранее протестующие призвали правительство Грузии в течение часа «сделать политическое заявление» и отозвать закон об иноагентах, подобно тому, как это произошло в прошлом году. Вторым требованием было
Митингующие выдвинули требования: призвали отозвать закон об иноагентах и сделать политическое заявление. Вторым требованием было освобождение протестующих, задержанных на акциях в понедельник и во вторник.
По информации источника, с вечера среды администрация правительства окружена полицией. Поблизости стоят водометы и машины скорой помощи.
Закон об иноагентах
Ранее мы писали, что в Грузии в первом чтении приняли скандальный закон об иноагентах, несмотря на протесты.
К слову, 16 апреля, в Тбилиси, силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта об иностранных агентах.
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