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В МИД Украины раскритиковали разговор Шольца с Путиным: уговаривания диктатора не нужны

Киев, Пятница 15 ноября 2024 18:57
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В МИД Украины раскритиковали разговор Шольца с Путиным: уговаривания диктатора не нужны Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным не поможет достичь справедливого мира. Глава Кремля расценивает уговаривания со стороны Запада как слабость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Он отметил, что немецкая сторона предупреждала о планах Шольца поговорить с Путиным.

"Но даже если канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, идущих вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира", - отметил Тихий.

Он напомнил, что долгие разговоры - это ресурс, которым глава Кремля "пользуется уже 20 лет, чтобы достигать своих интересов". Такой диалог дает диктатору надежду на ослабление международной изоляции.

"Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны - и это, прежде всего, вывод войск оккупанта с территории Украины", - добавил Тихий.

Разговор Шольца с Путиным

Напомним, сегодня, 15 ноября, глава немецкого правительства Олаф Шольц провел первый за два года телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился около часа.

Как отметили в Кабмине ФРГ, Шольц призвал Путина вывести войска с украинской территории, а также начать мирные переговоры для завершения войны.

В свою очередь Путин цинично повторил свою пропаганду о том, что "конфликт" с Украиной произошел из-за "агрессивной политики НАТО".

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