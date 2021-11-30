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Україна стала членом комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини під час війни

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 19:48
Україна стала членом комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини під час війни Фото: Україна стала членом комітету ЮНЕСКО із захисту пам'яток під час війни (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україну обрали членом комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту. Рішення прийняли на 9-му засіданні країн-членів другого протоколу до Гаазької конвенції з охорони історичних цінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури України Олександра Ткаченко.

"Щойно отримав важливі новини з ЮНЕСКО - Україна була обрана членом Комітету із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту", - написав у своєму Telegram міністр.

За його словами, після цього рішення організації Україна спільно з іншими країнами-учасницями працюватиме над безпекою культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів.

Ткачено додав, що участь України в цьому комітеті ЮНЕСКО стане дієвим механізмом для посилення захисту українських пам'яток у Криму та в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

"В умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, їх наполегливого бажання поширювати інформаційну пропаганду, а також через постійні спроби привласнити собі українську культурну спадщину-членство України є важливим етапом для нашої держави", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, у вересні ЮНЕСКО випустила доповідь, в якій зазначається, що Росія привласнила українські культурні цінності в Криму, включаючи понад 4 тисячі пам'яток національного та місцевого значення.

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