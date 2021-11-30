Україна стала членом комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини під час війни

Україну обрали членом комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту. Рішення прийняли на 9-му засіданні країн-членів другого протоколу до Гаазької конвенції з охорони історичних цінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури України Олександра Ткаченко .

"Щойно отримав важливі новини з ЮНЕСКО - Україна була обрана членом Комітету із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту", - написав у своєму Telegram міністр.

За його словами, після цього рішення організації Україна спільно з іншими країнами-учасницями працюватиме над безпекою культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів.

Ткачено додав, що участь України в цьому комітеті ЮНЕСКО стане дієвим механізмом для посилення захисту українських пам'яток у Криму та в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

"В умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, їх наполегливого бажання поширювати інформаційну пропаганду, а також через постійні спроби привласнити собі українську культурну спадщину-членство України є важливим етапом для нашої держави", - підкреслив міністр.