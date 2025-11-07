ua en ru
Москва снова проиграла. Украину избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО, - Зеленский

Киев, Пятница 07 ноября 2025 16:26
UA EN RU
Москва снова проиграла. Украину избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украина станет членом Исполнительного совета ЮНЕСКО. Она набрала больше всего голосов на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Сегодня Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы наибольшим количеством голосов. Вместе с Румынией и Молдовой мы опередили Россию: уже во второй раз Москва проиграла выборы и не войдет в состав Совета", - отметил президент.

Глава государства поблагодарил государства, которые поддержали кандидатуру Украины.

По словам Зеленского, Украина будет использовать все возможности, которые дает ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать украинскую культуру, наследие и людей.

"Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии - будь то война или гибридные угрозы - получили надлежащий отпор. Альтернативы миру нет. Время Москве это осознать", - добавил он.

Исполнительный совет ЮНЕСКО

Исполнительный совет ЮНЕСКО - один из трех учредительных органов ЮНЕСКО, наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом. Он состоит из 58 государств-членов, которые избираются Генеральной конференцией на четырехлетний срок.

Совет отвечает за подготовку программы работы и бюджетов организации, а также за исполнение решений Генеральной конференции. Он изучает представленные руководителем секретариата проекты и дает рекомендации конференции.

Кроме того, Совету поручено наблюдать за выполнением принятых программ, созывать внеочередные сессии конференции и рекомендовать назначение директора-генерала ЮНЕСКО.

К слову, еще в июле министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина введет должность посла при ЮНЕСКО из-за атак России на культурное наследие.

