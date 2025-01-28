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"Наш враг". Фицо оскандалился заявлением о Зеленском

Братислава, Вторник 28 января 2025 22:07
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"Наш враг". Фицо оскандалился заявлением о Зеленском Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает президента Украины Владимира Зеленского врагом. Причиной этому стало прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Фицо приводит Dennik N.

Фицо остался недовольным после предложения Зеленского начать транзит в Европу азербайджанского газа. По его мнению, в этом вопросе "ничего не готово и не обсуждается ни один проект".

Глава словацкого правительства нафантазировал, что президент Украины "надувает пузыри, потому что думает, что это освободит его от трудных решений".

"Наш враг - Зеленский. Зеленский создал проблемы, которые у нас есть. Мне он не нравится, потому что он вредит Словакии", - добавил Фицо.

Также на заседании экономического комитета парламента Фицо снова пригрозил заблокировать решение о предоставлении помощи Украине. В четверг, 30 января, он планирует обсудить вопрос о поставках газа с Европейской комиссией.

Угрозы Фицо

Напомним, Фицо не понравилось то, что Украина отвергла его просьбы о продолжении транзита российского газа в 2025 году. После этого он не перестает разбрасываться угрозами.

В частности, премьер Словакии угрожал прекратить экспорт электроэнергии в Украину.

Также он обещал, что его страна значительно сократит помощь украинским беженцам, которые находятся в Словакии из-за полномасштабной войны в Украине.

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Владимир Зеленский Роберт Фицо
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