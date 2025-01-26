Фицо не собирается идти в отставку на фоне протестов, но не исключает досрочных выборов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не уйдет в отставку на фоне протестов. Однако он не исключил проведения досрочных выборов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Dennik N .

Правительство Фицо оказалось перед угрозой потери большинства в парламенте после того, как четыре депутата коалиции отказались голосовать, пока их требования не будут выполнены. Без их поддержки правящая коалиция может собрать лишь 75 голосов. Этого недостаточно для получения большинства в парламенте, который состоит из 150 членов.

Фицо отметил, что "сейчас не 2018 год", напомнив, что тогда он ушел в отставку с поста премьер-министра сразу после массовых протестов. Масштабные акции спровоцировало убийство журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Выступая на государственном радио, Фицо не исключил досрочных выборов, если коалиция потеряет большинство, но сказал, что это не лучшее решение.

"Правительство можно сменить только при условии проведения выборов", - заявил премьер Словакии.