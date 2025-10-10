МИД раскрыло ведущие иностранные СМИ в "списке позора" из-за пресс-тура в оккупацию

Ряд иностранных СМИ, в том числе ведущих, в сопровождении россиян совершил пресс-тур на оккупированные Россией территории Украины. МИД осудил незаконную поездку журналистов и пригрозил соответствующими последствиями для медиа.

"Я ранее публиковал информацию о том, что мы узнали о пропагандистском туре ряда иностранных СМИ, организованном Министерством обороны РФ, которое свозило этих журналистов в Авдеевку и Курахово. И там им показывали, показывали там все, что хотели показать. Мы много раз предупреждали о таких турах", - заявил Тихий.

По его словам, МИД Украины неоднократно заявлял о недопустимости таких поездок, поскольку они осуществляются с нарушениями международного права и законодательства Украины при пересечении границы в частности.

"Они (поездки в оккупацию - ред.) просто аморальны, потому что в это время сидят украинские журналисты по российским тюрьмам, журналистов убивает Россия на фронте и ранит. И вообще совершены более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны и в это время кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории, нарушая законодательство". - добавил представитель министерства.

МИД пообещал сегодня раскрыть полный список медиа, представители которых поехали в оккупацию. Уже известно, что в "списке позора" МИД Украины - известное издание Agence France-Presse, Associated Press, телевидение TF1, арабские издания "Аль-Арабия" и "Аль-Хаддад", американские издания "One America" и китайское СМИ Phoenix.

Кроме журналистов в оккупацию также поехали блогеры и бывшие чиновники из США, Словакии, Чехии, Бразилии, Бельгии, Франции, Турции.

"По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать эту границу в будущем...Для СМИ, которые приняли участие в этом туре, бесспорно будет и более широкий набор последствий для их репутации прежде всего и работы", - сказал Тихий.

При этом он отметил, что в перечисленных медиа также работают украинские команды, которые освещают правду о войне в Украине и поступки россиян.