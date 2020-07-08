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У Німеччині відреагували на поїздку своїх євродепутатів до Криму

Середа 08 липня 2020 оновлено 04:12
У Німеччині відреагували на поїздку своїх євродепутатів до Криму
Фото: прапор Німеччини (flickr.com/yomut)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина не визнає російську анексію Криму

Візит німецьких депутатів Європейського парламенту до Криму для спостереження за незаконно проведеним референдумом щодо змін до російської Конституції був приватним. Позиція німецького уряду залишається непохитною - анексія Криму порушує міжнародне право.

Про це заявило посольство Німеччини в Україні на сторінці у Twitter.

"На жаль, ми тим часом дізналися, що також німецькі депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка. Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право", - наголосили у диппредставництві.

Нагадаємо, наприкінці червня делегація французьких євродепутатів разом з представниками Німеччини, Угорщини та Болгарії вирушили до окупованого Криму. Міністерство закордонних справ України жадало офіційних пояснень.

В українському відомстві заявили, що візит євродепутатів до Криму порушує законодавство України.

Як писало РБК-Україна, Європарламент заявив, що не доручав євродепутатам проводити спостереження за незаконним референдумом у Криму.

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