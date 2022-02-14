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Французькі журналісти незаконно з'їздили в ОРДО до Пушиліна. СБУ просять перевірити

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 18:48
Французькі журналісти незаконно з'їздили в ОРДО до Пушиліна. СБУ просять перевірити Фото: журналісти французького телеканалу TF1 незаконно з'їздили в ОРДО (twitter.com/SniffOutStocks)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр протидії дезінформації при РНБО попросив Службу безпеки України (СБУ) перевірити інформацію про незаконну поїздку французьких журналістів в ОРДО. Під час відвідування окупованої території вони поспілкувалися з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Журналісти французького телеканалу TF1 поширили матеріали маніпуляційного характеру, що дискредитують Україну на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні РНБО.

Поширення дискредитуючих матеріалів зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації. У телесюжетах було показано:

  • спілкування журналістів на території ОРДО з ватажком бойовиків з Денисом Пушиліним;
  • терористи, підтримувані російськими військовими, "бажають миру";
  • Україна нібито намагається "ініціювати подальше ведення військових дій" на Донбасі.

За даним фактом Центр протидії дезінформації звернувся до СБУ. В РНБО нагадали, що перетин кордону не через український пункт пропуску - порушення Закону України.

Зазначається, що французькі журналісти перетнули кордон з боку Росії через пункт пропуску Ізварине.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил прокоментували повідомлення про нібито відбулися в районі Донецька "обстріли" і "вибухи".

Зазначимо, у травні минулого року Україна ввела санкції проти ватажків ОРДЛО, до списку також внесений Денис Пушилін.

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РНБО Пушилин ОРДЛО
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