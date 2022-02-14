Французькі журналісти незаконно з'їздили в ОРДО до Пушиліна. СБУ просять перевірити
Центр протидії дезінформації при РНБО попросив Службу безпеки України (СБУ) перевірити інформацію про незаконну поїздку французьких журналістів в ОРДО. Під час відвідування окупованої території вони поспілкувалися з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
"Журналісти французького телеканалу TF1 поширили матеріали маніпуляційного характеру, що дискредитують Україну на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні РНБО.
Поширення дискредитуючих матеріалів зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації. У телесюжетах було показано:
- спілкування журналістів на території ОРДО з ватажком бойовиків з Денисом Пушиліним;
- терористи, підтримувані російськими військовими, "бажають миру";
- Україна нібито намагається "ініціювати подальше ведення військових дій" на Донбасі.
За даним фактом Центр протидії дезінформації звернувся до СБУ. В РНБО нагадали, що перетин кордону не через український пункт пропуску - порушення Закону України.
Зазначається, що французькі журналісти перетнули кордон з боку Росії через пункт пропуску Ізварине.
Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил прокоментували повідомлення про нібито відбулися в районі Донецька "обстріли" і "вибухи".
Зазначимо, у травні минулого року Україна ввела санкції проти ватажків ОРДЛО, до списку також внесений Денис Пушилін.