МЗС розкрило провідні іноземні ЗМІ у "списку ганьби" через прес-тур в окупацію

Ряд іноземних ЗМІ, в тому числі провідних, в супроводі росіян здійснив прес-тур на окуповані Росією території України. МЗС засудило незаконну поїздку журналістів і пригрозило відповідними наслідками для медіа.

"Я раніше публікував інформацію про те, що ми дізналися про пропагандистський тур низки іноземних ЗМІ, організований Міністерством оборони РФ, яке звозило цих журналістів в Авдіївку та Курахове. І там їм показували, показували там все, що хотіли показати. Ми багато разів попереджали про такі тури", - заявив Тихий.

За його словами, МЗС України неодноразово заявляло про неприпустимість таких поїздок, оскільки вони здійснюються з порушеннями міжнародного права та законодавства України при перетині кордону зокрема.

"Вони (поїздки в окупацію - ред.) просто аморальні, тому що в цей час сидять українські журналісти по російських тюрмах, журналістів вбиває Росія на фронті і ранить. І взагалі скоєні понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні з початку повномасштабної війни і в цей час хтось просто за руку з російськими окупантами їде знімати картинку на окуповані території, порушуючи законодавство". - додав речник міністерства.

МЗС пообіцяло сьогодні розкрити повний список медіа, представники яких поїхали до окупації. Вже відомо, що в "списку ганьби" МЗС України - відоме видання Agence France -Presse, Associated Press, телебачення TF1, арабські видання "Аль -Арабія" і "Аль -Хаддад", американські видання "One America" і китайське ЗМІ Phoenix.

Окрім журналістів в окупацію також поїхали блогери та колишні посадовці зі США, Словаччини, Чехії, Бразилії, Бельгії, Франції, Туреччини.

"По всім прізвищам із цього списку ми будемо ініціювати заборони на в 'їзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати цей кордон у майбутньому...Для ЗМІ, які взяли участь у цьому турі, безперечно буде і ширший набір наслідків для їхньої репутації насамперед і роботи", - сказав Тихий.

При цьому він зазначив, що в перелічених медіа також працюють українські команди, які висвітлюють правду про війну в Україні та вчинки росіян.