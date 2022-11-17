В МИД сравнили Россию с ИГИЛ после заявлений Пескова о переговорах с Украиной

Россия пользуется такими же методами, как и террористы ИГИЛ, когда пытается склонить Украину к переговорам при помощи ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.
"Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ - ред.) признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Именно так ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - подчеркнул Николенко.
По его словам, Россия ведет себя как государство-террорист и такие заявления должны открыть глаза некоторым странам, которые верят в желание РФ начать переговоры.
"Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", - резюмировал спикер.
Отметим, пресс-секретарь главы Кремля заявлял, что удары России по Украине являются следствием того, что наша страна "не желает выходить на переговоры".
Напомним, ранее Песков назвал невыполнимым предложение президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах в открытом формате.
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