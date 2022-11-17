У МЗС порівняли Росію з ІДІЛ після заяв Пєскова про переговори з Україною

Росія користується такими ж методами, як і терористи ІДІЛ, коли намагається схилити Україну до переговорів ракетними ударами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.
"Дмитро Пєсков (прес-секретар президента РФ - ред.) зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само поводяться терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги", - наголосив Ніколенко.
За його словами, Росія поводиться як держава-терорист і такі заяви мають відкрити очі деяким країнам, які вірять у бажання РФ розпочати переговори.
"Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - резюмував речник.
Зазначимо, прес-секретар голови Кремля заявляв, що удари Росії по Україні є наслідком того, що наша країна нібито "не бажає виходити на переговори".
Нагадаємо, раніше Пєсков назвав нездійсненною пропозицію президента України Володимира Зеленського про мирні переговори у відкритому форматі.
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