У Путина испугались идеи Зеленского о публичных переговорах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он обвинил власти Украины в том, что они в разное время заявляли о желании вести переговоры, а потом якобы отказывались от этой идеи. При этом Зеленский принял указ, который запрещает вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"(Теперь) они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени", - добавил Песков.

Также он отметил, что по мнению власти РФ, украинская сторона не хочет переговоров, поэтому война "продолжается и ее цели должны быть достигнуты".