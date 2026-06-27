В МИД Польши заявили, что Зеленскому и Путину нужно говорить без посредников

Во время беседы министр заявил, что любые будущие переговоры должны проводиться напрямую между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. То есть, без посредничестве третьих лиц.

"Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине вести прямые переговоры. Они ведут переговоры об обмене телами погибших солдат, военнопленных. И есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление", - сказал Сикорский.

Отметим, что последняя прямая встреча представитель Украины и РФ была в феврале этого года в ОАЭ в рамках трехстороннего саммита, который был организован при посредничестве США.

При этом Сикорский добавил, что прогресс в вопросе завершения войны в Украине зависит непосредственно от Путина.

"Мы считаем, что если Путин готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к мирному соглашению, он найдет способ связаться с Зеленским", - резюмировал глава МИД Польши.