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В МИД Польши заявили, что Зеленскому и Путину нужно говорить без посредников

22:56 27.06.2026 Сб
2 мин
Сикорский назвал, от чего зависит прогресс в вопросе завершения войны
aimg Эдуард Ткач
Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры между Украиной и Россией по поводу завершения войны должны проходить без посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.

Во время беседы министр заявил, что любые будущие переговоры должны проводиться напрямую между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. То есть, без посредничестве третьих лиц.

"Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине вести прямые переговоры. Они ведут переговоры об обмене телами погибших солдат, военнопленных. И есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление", - сказал Сикорский.

Отметим, что последняя прямая встреча представитель Украины и РФ была в феврале этого года в ОАЭ в рамках трехстороннего саммита, который был организован при посредничестве США.

При этом Сикорский добавил, что прогресс в вопросе завершения войны в Украине зависит непосредственно от Путина.

"Мы считаем, что если Путин готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к мирному соглашению, он найдет способ связаться с Зеленским", - резюмировал глава МИД Польши.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что преодоление прямой встречи с Путиным остается в силе. Он отметил, что реальные форматы для завершения войны "давно на столе" в Москве.

Также президент записал вчера видеообращение, в котором сказал, что Украина сделала предложения как ключевым партнерам, так и друзьям Путина о возможности встречи и завершения войны.

К слову, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова предоставить площадку для возобновления переговоров между Украиной и РФ.

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