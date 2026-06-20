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Предложение встречи Путину остается в силе, - Зеленский

20:20 20.06.2026 Сб
2 мин
Зеленский предлагает формат встречи при поддержке партнеров
aimg Валерия Абабина
Предложение встречи Путину остается в силе, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Предложение прямой встречи с Путиным остается в силе. Все реальные форматы для завершения войны "давно на столе" в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что Россия не прекращает войну, несмотря на наличие всех возможностей для этого.

"Россияне не прекращают войну, хотя все предложения по этому поводу - реальные форматы, возможности реальные, все уже давно у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира", - подчеркнул президент.

По его словам, предложение о прямой встрече остается актуальным.

"Наше предложение о встрече - предложение Путину - о прямом и честном разговоре в формате Украина-Россия при поддержке партнеров - наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, на саммите G7 Зеленский и Трамп обсудили возможность проведения встречи с Путиным на территории США. Зеленский подчеркнул, что в случае отказа Москвы давление на РФ необходимо усилить.

Киев заранее передал России через посредников предложение о встрече лидеров. Трамп на саммите G7 признал, что Путин сейчас находится в более слабой позиции, и заявил: "Россия должна заключить соглашение".

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