У МЗС Польщі заявили, що Зеленському та Путіну треба говорити без посередників

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що переговори між Україною та Росією щодо завершення війни мають відбуватися без посередників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News .
Під час бесіди міністр заявив, що будь-які майбутні переговори мають проводитись безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним. Тобто без посередництва третіх осіб.
"Особисто я вважаю, що краще дозволити Росії та Україні вести прямі переговори. Вони ведуть переговори про обмін тілами загиблих солдатів, військовополонених. І є питання, з яких ми не хочемо чинити на них тиск", - сказав Сікорський.
Зазначимо, що остання пряма зустріч представника України та РФ була у лютому цього року в ОАЕ в рамках тристороннього саміту, який був організований за посередництва США.
При цьому Сікорський додав, що прогрес у питанні завершення війни в Україні залежить безпосередньо від Путіна.
"Ми вважаємо, що якщо Путін готовий до припинення вогню, яке запропонувала Україна, або до мирної угоди, він знайде спосіб зв'язатися із Зеленським", - резюмував глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що пропозиція щодо прямої зустрічі з Путіним залишається в силі. Він зазначив, що реальні формати для завершення війни "давно лежать на столі" у Москві.
Також президент записав учора відеозвернення, в якому сказав, що Україна зробила пропозиції як ключовим партнерам, так і друзям Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни.
До речі, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для відновлення переговорів між Україною та РФ.