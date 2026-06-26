ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно

20:07 26.06.2026 Пт
2 мин
Президент подчеркнул, что "дальнобойные санкции" Украины полностью реализуются
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский: друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина сделала предложения как ключевым партнерам, так и друзьям российского диктатора о возможности встречи и завершения полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что украинские военные каждый день "доказывают силу украинской точности". Зеленский отметил, что "дальнобойные санкции" Украины и "санкции средней дальности" полностью реализуются.

"Это наши справедливые ответы России за эту войну - войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить. Россия должна забрать эту войну с собой из Украины - нам война не нужна", - заявил он.

Напомним, 24 июня Зеленский заявил, что если Украина получит то, о чем она говорила с партнерами во время саммита G7, будут созданы условия, которые заставят страну-агрессору выбрать мир.

Отметим, что недавно глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страна-агрессор якобы готова к возобновлению переговоров с Украиной с того момента, на котором две страны остановились.

В то же время директор ФСБ Александр Бортников назвал украинского президента "террористом", но при этом подчеркнул, что "пока в Украине нет человека, кроме Зеленского, с которым можно было бы говорить".

В свою очередь, российский диктатор сначала заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной якобы нет. Однако уже через несколько часов он сообщил, что Москва готова вести переговоры с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Война в Украине
Новости
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN