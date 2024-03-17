В МИД Польши прокомментировали "президентские выборы" в России

В заявлении отмечается, что голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор.

"Вопреки международному праву, "выборы" были организованы и на временно оккупированных территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Голосование также проводилось в молдавском Приднестровье и принадлежих Грузии регионах Цхинвал/Южная Осетия и Абхазия. Таким образом организованные "выборы" нельзя считать законными, свободными и честными", - говорится в заявлении.

В МИД Польши также отметили, что с начала вторжения в Украину российские власти значительно усилили репрессии против политической оппозиции, гражданского общества, неправительственных организаций и независимых СМИ, а также "всех тех граждан, которые осмеливаются критиковать действия российских властей, включая агрессию против Украины". Трагической кульминацией этих действий в ведомстве назвали шокирующую смерть оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии.

Последовательное введение репрессивного законодательства, ограничивающего гражданские свободы и права, в том числе политические, военная цензура, политически мотивированные уголовные дела и недопуск к участию в выборах кандидатов, выражающих антивоенные взгляды, означает, что эти "выборы" не могут считаться ни свободными, ни честными.

"Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия. Мы также возражаем против недопуска независимых российских наблюдателей к участию в наблюдении за процессом голосования и неприглашения наблюдателей ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Выборы на ВОТ - незаконны

Особого осуждения, отмечается в заявлении, заслуживает незаконное решение кремлевских властей о проведении выборов на временно оккупированных территориях Украины. Это является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций, и не может рассматриваться иначе как очередная попытка подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Польша не признает организацию и результаты "выборов" на этих территориях. Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях. Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - отмечается в заявлении польского МИДа.

Кроме того, Польша также решительно осуждает организацию голосования в Приднестровье, Цхинвале/Южной Осетии и Абхазии без согласия властей Республики Молдова и Грузии соответственно. В этих случаях "выборы" также были проведены незаконно и в нарушение всех норм международного права и демократии.

Выборы в России

Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года на территории РФ прошли президентские "выборы". Согласно неофициальным источникам, по результатам "голосования", Путин набирает около 87% голосов.

Как ранее писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

В Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Более 50 стран-участниц ООН осудили так называемые "выборы" президента РФ на оккупированных территориях Украины.

Также "выборы" на оккупированных территориях Украины осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Добавим, что 17 марта в столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России, где открыли избирательный участок для голосования.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

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