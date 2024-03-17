В Молдове мужчина бросил коктейли "Молотова" в российское посольство во время выборов

В столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России. Сегодня там открыли избирательный участок для голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Согласно данным правоохранители, в момент задержания мужчина успел бросить через забор российского посольства два коктейля "Молотова". После этого его все же задержали и идентифицировали.

Задержанный оказался гражданином Молдовы, который утверждает, что он также является и гражданином России. Сейчас правоохранители проверяют его слова. Свои действия он мотивировал тем, что не доволен действиями российских властей.

В посольстве России осудили поступок мужчины и призвали к "суровому наказанию".

Выборы в России

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".