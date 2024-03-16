ua en ru
Сб, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 50 стран осудили "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины

Нью-Йорк, Суббота 16 марта 2024 11:02
UA EN RU
Более 50 стран осудили "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины Фото: более 50 стран осудили "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины (ukraineun.org)
Автор: Наталья Юрченко

Более 50 стран-участниц ООН осудили так называемые "выборы" президента РФ, которые проводит Россия на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.

Совместное заявление подписали 55 стран, а также Европейский союз. Среди тех, кто осудил "выборы" - члены ЕС, США, Аргентина, Австралия, Грузия, Япония, Молдова, Южная Корея, Великобритания, Уругвай.

"Мы решительно осуждаем нелегитимные попытки Российской Федерации организовать выборы президента России на временно оккупированных территориях международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является явным неуважением к принципам суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не действуют по международному праву", - говорится в заявлении.

Также страны призвали не признавать какое-либо изменение Россией статуса Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

ГУР Минобороны сообщает, что Кремль собирает голоса за диктатора Путина даже среди "мертвых душ" - российских захватчиков, погибших на войне против Украины.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что в системе онлайн-голосования на так называемых "выборах" в России произошел сбой. Это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация окупанція Война в Украине
NEWS
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте