Генсек ООН осудил проведение "выборов" Путина на оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Совбез ООН соберется сегодня на заседание для обсуждения нелегитимной попытки России провести так называемые президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев не ходить на псевдовыборы на временно оккупированной территории Украины и эвакуироваться оттуда.

"Организация Объединенных Наций остается непреклонно преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", - сказал Дюжаррик.

Гутерриш напомнил, что попытки незаконной аннексии регионов Украины не имеют законной силы с точки зрения международного права, заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

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