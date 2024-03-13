Псевдовыборы в оккупации. В ГУР рассказали, какие цифры поддержки "нарисуют" Путину
На временно оккупированных территориях уже продолжается досрочное "голосование" за президента России. Результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле и являются очередным фарсом.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.
Как пояснил Скибицкий, на так называемых "выборах" участвуют и местные коллаборационисты. Российский диктатор Владимир Путин, со своей стороны, поставил задачу - "нарисовать" явку 75% и 75% поддержки. Впрочем, вероятно, его прислужники, чтобы выслужиться, могут "нарисовать" 85% и выше.
"Эти цифры имеют значение исключительно для Путина и российской пропаганды, чтобы пытаться показать его поддержку как по России, так и на оккупированных территориях. Но очевидно, что эти выборы - очередной фарс, результаты которого заранее знают в Кремле", - пояснил Скибицкий.
Выборы в России
На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.
Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.
Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации.
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