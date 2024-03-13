В СБУ рассказали, как на оккупированных территориях проходят досрочные "выборы" Путина
"Выборы" главы Кремля Владимира Путина на временно оккупированных территориях Украины проводят досрочно. Часто оккупанты для контроля "голосования" используют подомовой обход, но и не только.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина.
По данным СБУ, в период подготовки и проведения "выборов" президента России, запланированных на 15-17 марта, оккупанты значительно усилили административно-полицейский и контрразведывательный режим. Это было сделано в первую очередь, чтобы контролировать население и влиять на результаты голосования, прикрываясь мерами безопасности.
При этом досрочные "выборы" были проведены оккупантами в большинстве населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей в формате подомового обхода и установления передвижных избирательных участков на улицах. Также, начиная с 24 февраля, происходило псевдоголосование в отдельных воинских частях на линии боевого столкновения, а также во временно оккупированном Крыму.
То есть оккупанты организуют контролируемое голосование и для гражданского населения ВОТ, и для военнослужащих.
Кураторами незаконных "выборов" на ВОТ (временно оккупированных территориях - ред.) выступают руководители администрации Путина и депутаты от провластной партии "Единая Россия", которые привлекаются к пропагандистским агитационным мерам.
Работа СБУ
На сегодняшний день СБУ задокументировала более 4,5 тысячи человек, причастных к проведению так называемых "референдумов" и "выборов" на ВОТ в 2022-2023 годах. Эта работа продолжается: СБУ делает все, чтобы привлечь к ответственности каждого предателя и коллаборанта.
В большинстве случаев такие действия классифицируются как коллаборационизм, совершенный по предварительному сговору группой лиц, и наказываются лишением свободы до 10 лет.
Учитывая тот массив уголовных дел, которые расследует СБУ по фактам коллаборационизма на ВОТ, можно утверждать, что многие коллаборанты добровольно идут на сотрудничество с агрессором, часто получая денежное вознаграждение за участие в организации "выборов".
Некоторые фигуранты, которые помогали России проводить фейковые голосования со временем переехали на подконтрольную Украине территорию, выдавая себя за "обычных" переселенцев. Впрочем, благодаря системному подходу СБУ регулярно выявляет и привлекает таких лиц к ответственности.
Выборы в России
В России "выборы" президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.
Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.
При этом, как ранее рассказывали в ГУР, ВСУ готовятся к разным сценариям на фронте. Вплоть до "голосования" враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать роспропаганду, в частности, ИПСО в Украине.
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