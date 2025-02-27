ua en ru
Чт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В МИД назвали задачу нового посла Украины в Венгрии

Киев, Четверг 27 февраля 2025 18:05
UA EN RU
В МИД назвали задачу нового посла Украины в Венгрии Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Федор Шандор официально стал послом Украины в Венгрии. Его задача состоит в развитии украинско-венгерских отношений.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По словам Тихого, в Украине возлагают большие надежды на работу посла Шандора в Венгрии. Он уже вручил верительные грамоты.

"Убеждены, что его жизненная позиция, принципиальная позиция как человека позволит эти отношения развить", - отметил спикер МИД.

Тихий напомнил, что все обращают внимание на громкие заголовки и заявления угорских политиков, а также украинскую реакцию на такие заявления. Но отношения Украины и Венгрии должны развиваться в дружественной атмосфере.

"Мы две соседние страны в Центральной Европе, которые нуждаются друг в друге. Я в этом глубоко убежден и поэтому на плечах ставшего послом в Венгрии Федора Шандора именно развитие этих двусторонних отношений", - уточнил он.

По словам спикера МИД, в прошлом году в украинско-угорских отношениях были и позитивные вещи: открытие двуязычных украинско-венгерских школ в Будапеште, развитие пограничной инфраструктуры, визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

"Конечно, имея там посла, функционально это (развивать отношения - ред.) делать будет легче, чем когда там не было посла. Хотя, могу сказать, что работавшая там команда посольства была очень профессиональная. И даже пока посла не было, а это было достаточно долго, украинские дипломаты достаточно эффективно справлялись с возложенными на них задачами", - добавил он.

Стоит заметить, что о начале работы Федора Шандора на должности посла Украины в Венгрии стало известно еще вчера, 26 февраля.

Шандор был добровольцем и защищал Украину в составе 101-й Закарпатской бригады территориальной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия
NEWS
Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации