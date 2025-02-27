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У МЗС назвали завдання нового посла України в Угорщині

Київ, Четвер 27 лютого 2025 18:05
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У МЗС назвали завдання нового посла України в Угорщині Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Федір Шандор офіційно став послом України в Угорщині. Його завдання полягає в розвитку українсько-угорських відносин.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За словами Тихого, в Україні покладають великі надії на роботу посла Шандора в Угорщині. Він уже вручив вірчі грамоти.

"Переконані, що його життєва позиція, принципова позиція як людини дасть змогу ці відносини розвинути", - зазначив речник МЗС.

Тихий нагадав, що всі звертають увагу на гучні заголовки та заяви угорських політиків, а також українську реакцію на такі заяви. Але відносини України та Угорщини мають розвиватися в дружній атмосфері.

"Ми дві сусідні країни в Центральній Європі, які потребують одна одної. Я в цьому глибоко переконаний і тому на плечах Федора Шандора, який став послом в Угорщині, саме розвиток цих двосторонніх відносин", - уточнив він.

За словами речника МЗС, торік в українсько-угорських відносинах були й позитивні речі: відкриття двомовних україно-угорських шкіл у Будапешті, розбудова прикордонної інфраструктури, візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

"Звичайно, маючи там посла, функціонально це (розвивати відносини - ред.) робити буде легше, ніж коли там не було посла. Хоча, можу сказати, що команда посольства, яка там працювала, була дуже професійна. І навіть поки посла не було, а це було досить довго, українські дипломати досить ефективно справлялися з покладеними на них завданнями", - додав він.

Варто зауважити, що про початок роботи Федора Шандора на посаді посла України в Угорщині стало відомо ще вчора, 26 лютого.

Шандор був добровольцем і захищав Україну в складі 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.

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