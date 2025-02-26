Не было более двух лет. В Венгрии начал работу новый посол Украины

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор начал работу. В среду, 26 февраля, он вручил копии верительных грамот в венгерском Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Венгрии.

Отмечается, что Шандор сделал первый шаг для начала работы в должности главы украинского посольства в Будапеште, "вручив копии верительных грамот протокольной службе" МИД Венгрии.

"Согласно дипломатическому протоколу, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином послом верительных грамот президенту Венгрии Томашу Шуйоку. Уверены, что это даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений", - добавили в посольстве.

Федор Шандор - "профессор из окопов"

Федор Шандор - украинец венгерского происхождения родом из Закарпатской области. Он добровольно ушел на фронт в феврале 2023 года, боец 101-й Закарпатской бригады территориальной обороны.

Шандор также является профессором Ужгородского национального университета. В сети его называют "профессором из окопов". Еще в 2022 году в сети появились кадры, как Шандор в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам прямо из окопов.