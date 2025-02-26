ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Не было более двух лет. В Венгрии начал работу новый посол Украины

Среда 26 февраля 2025 17:44
UA EN RU
Не было более двух лет. В Венгрии начал работу новый посол Украины Фото: Федор Шандор начал работу послом Украины в Венгрии (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)
Автор: Татьяна Степанова

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор начал работу. В среду, 26 февраля, он вручил копии верительных грамот в венгерском Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Венгрии.

Отмечается, что Шандор сделал первый шаг для начала работы в должности главы украинского посольства в Будапеште, "вручив копии верительных грамот протокольной службе" МИД Венгрии.

"Согласно дипломатическому протоколу, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином послом верительных грамот президенту Венгрии Томашу Шуйоку. Уверены, что это даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений", - добавили в посольстве.

Федор Шандор - "профессор из окопов"

Федор Шандор - украинец венгерского происхождения родом из Закарпатской области. Он добровольно ушел на фронт в феврале 2023 года, боец 101-й Закарпатской бригады территориальной обороны.

Шандор также является профессором Ужгородского национального университета. В сети его называют "профессором из окопов". Еще в 2022 году в сети появились кадры, как Шандор в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам прямо из окопов.

Посол Украины в Венгрии

Напомним, должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной с июля 2022 года на фоне сложных отношений между государствами. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.

В декабре 2024 года Зеленский назначил нового посла Украины в Венгрии. Им стал украинский доброволец из Закарпатья Федор Шандор. Его кандидатуру Венгрия утвердила еще в августе 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации