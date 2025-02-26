Не было более двух лет. В Венгрии начал работу новый посол Украины
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор начал работу. В среду, 26 февраля, он вручил копии верительных грамот в венгерском Министерстве иностранных дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Венгрии.
Отмечается, что Шандор сделал первый шаг для начала работы в должности главы украинского посольства в Будапеште, "вручив копии верительных грамот протокольной службе" МИД Венгрии.
"Согласно дипломатическому протоколу, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином послом верительных грамот президенту Венгрии Томашу Шуйоку. Уверены, что это даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений", - добавили в посольстве.
Федор Шандор - "профессор из окопов"
Федор Шандор - украинец венгерского происхождения родом из Закарпатской области. Он добровольно ушел на фронт в феврале 2023 года, боец 101-й Закарпатской бригады территориальной обороны.
Шандор также является профессором Ужгородского национального университета. В сети его называют "профессором из окопов". Еще в 2022 году в сети появились кадры, как Шандор в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам прямо из окопов.
Посол Украины в Венгрии
Напомним, должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной с июля 2022 года на фоне сложных отношений между государствами. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.
В декабре 2024 года Зеленский назначил нового посла Украины в Венгрии. Им стал украинский доброволец из Закарпатья Федор Шандор. Его кандидатуру Венгрия утвердила еще в августе 2023 года.
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