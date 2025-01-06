В Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может полностью выйти из строя
В Приднестровье дефицит электроэнергии составляет около 30%. Из-за перегрузки есть риск того, что энергосистема региона полностью выйдет из строя.
Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По его словам, в Приднестровье после прекращения поставок российского газа дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, несмотря на попытки экономить.
В то же время максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 МВт, а максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС - только 154 МВт.
"Управление этим дефицитом осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на левом берегу перегружены", - предупредил госсекретарь.
Ситуация в Приднестровье
Напомним, после прекращения поставок российского газа через Украину 1 января, начиная с этого дня, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду.
Кроме того, на днях стало известно, что для электростанции, которая производит электроэнергию для региона с помощью газа или угля, запасов угля хватит только до конца января. Хотя ранее заявлялось, что запаса хватит на 50 дней.
Также в одном из регионов Тирасполя уже наблюдалось отключение подачи воды. В Молдове предупредили, что из-за снижения давления в сети, которое возможно во время веерных отключений электроэнергии, без воды могут остаться верхние этажи многоэтажек в Бендерах и Тирасполе.
В то же время, как сообщалось ранее, Молдова еще в декабре предлагала покупать газ для Приднестровья за свой счет.
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