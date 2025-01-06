В Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может полностью выйти из строя

В Приднестровье дефицит электроэнергии составляет около 30%. Из-за перегрузки есть риск того, что энергосистема региона полностью выйдет из строя.

Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

По его словам, в Приднестровье после прекращения поставок российского газа дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, несмотря на попытки экономить.

В то же время максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 МВт, а максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС - только 154 МВт.

"Управление этим дефицитом осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на левом берегу перегружены", - предупредил госсекретарь.